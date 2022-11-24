Возвращение в Грузию — "фатальная ошибка" Михаила Саакашвили. Что с ним происходит?

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию аналитики называют крупнейшей и даже фатальной ошибкой 54-летнего экс-президента, которая ударила по самой крупной оппозиционной партии Грузии и обернулась личной трагедией для него самого.

Первого октября прошлого года грузинские телеканалы прокручивали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. На них вернувшегося через восемь лет в Грузию Саакашвили вели после задержания двое полицейских. На Саакашвили уже наручники, но он широко улыбается.

Сегодня, более года спустя, Саакашвили по-прежнему под стражей, но не в тюрьме, а в клинике в Тбилиси, куда его перевели несколько месяцев назад. На своей странице в "Фейсбуке" он комментирует события и войну в Украине. Он уже не выступает, как прежде, с длинными речами со скамьи обвиняемых на процессах, которые продолжаются в тбилисском городском суде, и даже не может присутствовать на заседаниях. Причина — его здоровье. Близкие экс-президента говорят, что ему становится хуже день ото дня. Единственный выход они видят в переводе Саакашвили для лечения за границу.

С этим соглашается и часть специалистов. Согласно заключению центра "Эмпатия" — неправительственной организации, которая проводила судебно-медицинскую экспертизу с привлечением иностранных специалистов, у Саакашвили тяжелые диагнозы, несовместимые с содержанием под стражей.

С требованием перевода Саакашвили на лечение за границу у здания правительственной канцелярии 20 ноября собрались медики, близкие экс-президента, представители оппозиции и его сторонники.

"От двухметрового Саакашвили остается 80 кг, люди! Он передвигается, используя вспомогательные средства, если вообще передвигается, и не может есть больше трех ложек. То есть, он доведен до критического состояния. Времени уже нет, секундомер для Михаила Саакашвили включен", — заявил, выступая на акции, один из ее инициаторов, врач Леван Перадзе.

В знак протеста участвовавшие в акции врачи оставили у канцелярии медицинские халаты.

"Вот вам халаты, ставьте тогда вы диагнозы, лечите, если вы и без нас все знаете", — обратился к властям Перадзе.

Власти заявляют, что Саакашвили получает необходимую и своевременную медицинскую помощь и находится в соответствующей клинике. На вопрос о состоянии Саакашвили в эфире телекомпании "Имеди" министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что об этом пусть говорят врачи, но Саакашвили в терапевтическом отделении, а не в реанимационном блоке, и к нему каждый день приходят посетители.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью прошлого года. Об этом он сообщил, распространив видеообращения в "Фейсбуке". В правящей партии изначально с насмешкой говорили о его возвращении и называли видеообращения фейками, но позднее премьер-министр Грузии сообщил, что экс-президент задержан в Тбилиси. К уже предъявленным Саакашвили обвинениям добавили новое — в незаконном пересечении границы.

"Отравление"



Саакашвили обвиняется в Грузии по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно приговорен к шести годам тюремного заключения еще до возвращения в Грузию.

Сам он считает все предъявленные ему обвинения политическими. Он называл себя "узником Путина" и после задержания объявил голодовку, которую согласился прервать лишь через 50 дней. В феврале этого года Саакашвили снова объявил голодовку, требуя адекватного медицинского обслуживания, которую прекратил на 20-й день.

За время пребывания под стражей он сменил несколько учреждений. Сперва его поместили в тюрьму в городе Рустави, откуда перевезли в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а затем в военный госпиталь в городе Гори.

В конце декабря прошлого года его опять вернули в руставскую тюрьму, а в мае этого года уже перевели в многопрофильную клинику "Вивамеди".

По словам близких и адвокатов Саакашвили, несмотря на то, что он находится в медицинском учреждении, список его недугов растет.

Он продолжает терять вес, слабеет день ото дня, передвигается с трудом и не может использовать левую руку. Кроме того, у него держится повышенная температура.

По словам его матери Гиули Аласания, к перечню заболеваний недавно добавился латентный туберкулез, но врачи не начинают лечение, так как это может вызвать осложнения остальных заболеваний.

Адвокаты теперь ждут окончательного заключения центра "Эмпатия", под которым подпишутся грузинские и иностранные специалисты, чтобы обратиться в суд. В зависимости от диагнозов и их тяжести они намерены требовать освобождения Саакашвили из-под стражи или даже отсрочки уголовного заключения.

О том, что работа над заключением о состоянии здоровья Саакашвили завершена, в центре "Эмпатия" заявили 18 ноября, отметив, что он нуждается в срочной полноценной диагностике и лечении.

"Это заключение объемом в 188 страниц, плюс 60 страниц заключения иностранных специалистов и 2900 страниц доказательств. Это все переводится и будет переслано иностранным коллегам для того, чтобы с ними был полный консенсус. После этого заключение будет согласовано с юристами и правозащитниками, потому что речь идет не только о его проблемах со здоровьем, но и о моментах посягательства и нечеловеческого обращения с ним", — поясняет принимавший участие в подготовке заключения эксперт, врач-невролог Отар Тоидзе.

Отправка Саакашвили на лечение за границу — это не просьба, а требование медицинской этики и науки, так как в Грузии он не сможет получить необходимое лечение, утверждает он. Тоидзе сравнивает ухудшение здоровья Саакашвили с ходьбой по лестнице, где четыре ступени. Четвертая — это смерть.

"Михаил Саакашвили уже с поднятой ногой и вот-вот ступит на четвертую ступень", — говорит он.

Детали заключения пока не разглашаются, но заявления близких о том, что в организме у Саакашвили были обнаружены тяжелые металлы, вызвали подозрения в том, что его могли отравить.

По словам матери Саакашвили Гиули Аласания, в результатах токсикологического анализа были перечислены такие вещества, как таллий, барий и серебряная вода, и в ближайшие дни родственники ждут пояснений в этой связи от американских специалистов.

Один из адвокатов Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил об основаниях полагать, что Саакашвили был отравлен.

В специальной пенитенциарной службе в ответ отметили, что никакого официального подтверждения об отравлении Саакашвили они не получали. Министр юстиции Рати Брегадзе призвал не распространять неподтвержденную информацию. По его словам, чтобы не оставалось вопросов, министерство обратится за проведением токсикологической экспертизы в Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.

Позднее появился пост Саакашвили в "Фейсбуке" о том, что он никогда не говорил адвокатам, что подозревает отравление, и считает спекуляции на эту тему неуместными.

"Мое состояние действительно ухудшается, и особенно ухудшилось в эти последние два месяца. Врачи "Вивамеди" прилагают все усилия. Важно, чтобы мы доверяли специалистам, и не нужно излишне политизировать этот вопрос", — говорится в опубликованном сообщении.

Путь в Грузию



Саакашвили все последние годы оставался одной из ключевых фигур на грузинской политической арене, несмотря на то, что покинул Грузию после истечения второго президентского срока. Здесь у него было немало сторонников, а созданная им партия "Единое национальное движение" (ЕНД) после смены власти стала крупнейшей оппозиционной силой в стране.

Он записывал видеообращения в соцсетях, комментируя политические события в Грузии, по большей части из Украины, и призывал население к активному участию в выборах.

Свое возвращение на родину экс-президент, имеющий украинское гражданство, не раз анонсировал, вызывая неоднозначную реакцию на родине. У части населения эти планы вызывали надежды на кардинальные политические изменения в Грузии, а у части — опасения, что он снова окажется у власти. Эти ожидания не оправдались.

Его возвращение в преддверии местных выборов, а потом и арест, вызвали волну митингов в Грузии, но со временем ряды протестующих редели, а позднее и вовсе сошли на нет.

"У Саакашвили был расчет на то, что его приезд гальванизирует оппозиционно настроенные массы и приведет к серьезным выступлениям, которые, в свою очередь, приведут уже к политическим изменениям. Но оказалось, что у него хоть и больше сторонников, чем у кого-либо в оппозиции, это не значит, что они готовы неделями и месяцами стоять [на митингах], и их недостаточно", — говорит Би-би-си политолог Гиа Нодиа.

В июле этого года адвокаты Саакашвили заявили, что грузинская политика его больше не интересует.

"Он не смотрит грузинские телеканалы и полностью переключился на украинские. Он говорит, что политическая ситуация в Грузии его не интересует, и он ни с кем не контактирует в этом плане", — заявил тогда один из адвокатов Саакашвили Валери Гелбахиани.

"Мой отец осознает, что приехать сюда было ошибкой, я слышал это от него не раз. Думаю, он понял это, он думает, что не должен был приезжать. Сегодня его приоритетом является просто выжить и сохранить здоровье", — скажет позднее после встречи с ним его сын Эдуард Саакашвили.

Уход Саакашвили



После заявлений об уходе Саакашвили из политики некоторые эксперты прогнозировали изменение политического ландшафта в Грузии, где до сих пор было только два крупных политических игрока — правящая партия и ЕНД. Такая двухполюсность, по мнению аналитиков, играла на руку властям, которые создавали образ врага и демонизировали Саакашвили.

Но на уровне восприятия населением уход Саакашвили из политики, по мнению Гии Нодиа, так и не состоялся. Для большинства сторонников ЕНД эта партия остается партией Саакашвили, и борьба за лидерство, которое развернулось сегодня внутри партии, это подтверждает.

Одна из тем для соперничества здесь — кто более верен Саакашвили и готов на большее для его освобождения.

"Саакашвили заявил об уходе из политики, но, кажется, его сторонники ему не поверили. Они посчитали, что это временный тактический шаг, который нужен для освобождения, но если он освободится, он все равно вернется в политику. По крайней мере на уровне восприятия Саакашвили остается фактором, и, мне кажется, так его воспринимает и [правящая партия] "Грузинская мечта", — говорит он.

В ЕНД сейчас готовятся к новым внутрипартийным выборам, проведения которых потребовала часть представителей партии. В СМИ говорят о распрях, конфликтах и расколе внутри партии. Председателя ЕНД Нику Мелиа часть сторонников обвиняет в ослаблении партии и в том, что он недостаточно сделал для вызволения Саакашвили из заключения.

Косвенное влияние Саакашвили на грузинскую политику через ЕНД сохраняется, говорит аналитик Гия Хухашвили. В то же время, по его словам, сейчас "надо думать и молиться о здоровье и жизни Саакашвили, а не о чем-то другом".

Возвращение экс-президента в Грузию он называет фатальной ошибкой, которая негативно повлияла на внутриполитические тенденции в стране в целом, а для него самого стала личной трагедией. Сам экс-президент давно это осознал, считает Хухашвили, но заявления о его уходе из грузинской политики власти не считают достаточным аргументом для его освобождения.

"Власти по-другому просто не умеют. Они должны оставаться в негативном измерении — они не говорят, что они хорошие, а говорят, что альтернатива еще хуже, чем они. Саакашвили на эту роль годился, хотя с годами этот фактор ослабевал", — поясняет Хухашвили.

"Того, что Саакашвили власти отпустят, исключать нельзя, но отпускать его просто так эта власть, конечно, не хочет, и если отпустит, то за хорошую цену. В чем заключается эта цена, пока остается только гадать", — добавляет он.

Надежды сторонников Саакашвили на то, что его помилует президент, не оправдались. Саломе Зурабишвили уже говорила, что никогда этого не сделает. В интервью Би-би-си она пояснила, что не может помиловать Саакашвили, в том числе исходя из законодательства, так как судебное разбирательство по его делам не завершено. Но, по ее словам, она уже подробно объясняла в Грузии, почему не пошла бы на это, даже если бы могла сделать такой шаг.

"В Грузии практически нет семьи, которая не испытала бы на себе, что значит жить при автократическом режиме. Я не считаю, что должна становиться инструментом еще большей поляризации. Но вместе с тем, я глава государства и не хочу, чтобы бывший президент умер в тюрьме или страдал от необратимых последствий", — сказала Зурабишвили.

По ее словам, она внимательно следит за заключениями медиков и считает, что Саакашвили следует дать возможность получить дополнительное лечение за границей, но такое решение должен принимать суд.

Призывы к освобождению Саакашвили все чаще звучат с международных трибун и от западных политиков. По мнению части политологов, позиция Запада может подтолкнуть власти к уступкам в случае, если получение Грузией статуса кандидата в ЕС для них важнее внутриполитических интересов.

"Пока мы видим, что все наоборот. Главное для них внутриполитические приоритеты и сохранение власти, а отношение с Европой и статус кандидата — это второстепенный вопрос", — говорит Гиа Нодиа.

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