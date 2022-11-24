Пашинян отказался подписывать документы на саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В ОДКБ входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.

Выступая на саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана против Армении, которые он считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Азербайджана вывода войск с занятой ими части территории Армении, иное "может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств". При этом Пашинян подчеркнул, что не просит у ОДКБ военной помощи.

Статьи по теме: В Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина

Власти Армении утверждают, что в результате вооружённых столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, который должен быть подписан, но "мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них". Присутствовавший на заседании президент России Владимир Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речи не идёт. По словам Пескова, лидерам "не всё удалось согласовать", а "сложность переговоров" была "обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем".

Пресс-секретарь Кремля отметил, что Владимир Путин проинформировал коллег о ходе так называемой спецоперации в Украине, но не привёл подробностей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании, заявил, что "наступило время совместного коллективного поиска формулы мира" в Украине. По его словам, "нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!