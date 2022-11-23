На многочисленных видеороликах, циркулирующих в интернете, можно увидеть сотни рабочих, марширующих по дороге при дневном свете, некоторым из них противостоят полицейские с дубинками и люди в защитных костюмах.

Численность охранников превышала количество рабочих, поэтому протест удалось быстро подавить. При этом на одном из видео видно, как охранники избивают дубинками людей, лежащих на земле.

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Как передает WSJ, на протестах работники требуют защиты их прав, жалуются на питание и отсутствие обещанных премий. Отмечается, что ряд сотрудников предпочел остаться без работы, но не терпеть жесткие ограничения. Foxconn пока не комментирует протесты.

Коронавирус напоминает о себе

В начале месяца Китай из-за коронавируса ввел локдаун на территории экономической зоны Чжэнчжоу, где находится главный завод компании Foxconn. Это крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone.

Сейчас завод работает в рамках "замкнутого цикла" – рабочие во время карантина насильно живут на территории завода. Некоторые работники вырвались оттуда и смогли вернуться домой. Затем производитель набрал новых рабочих.

Ранее стало известно, что Apple сокращает выпуск iPhone 14 из-за слабого спроса и локдауна в Китае.

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