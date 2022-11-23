Кличко: киевлянам надо готовиться к тяжелейшей зиме

Это может быть "худшая зима со времен Второй мировой войны" из-за повсеместного отключения электроэнергии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

Жителям Киева следует приготовиться к "худшему сценарию" повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild, которое выйдет в свет в среду, 23 ноября.

По его словам, Киев может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города", хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив Владимира Путина в попытке вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.

"Мы не умрем и не убежим"

"Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света", и таким образом надавить на президента Украины Владимира Зеленского, считает Виталий Кличко.

"Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не убежим, как того хочет Путин", - сказал киевский градоначальник, призвав Германию срочно направить гуманитарную помощь - генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны Украины.

"Пункты несокрушимости"

По всей Украине развернуто уже около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" - это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии в результате российских обстрелов, заявил накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении. По его словам, эти пункты, которых запланировано создать еще больше, будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" - электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку. "Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму", - сказал Зеленский.

Отключения энергии в Украине

Ранее, 21 ноября, глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко заявил, что постоянные отключения электроэнергии в Украине продлятся с большой вероятностью до конца марта. По его словам, специалисты прилагают максимум усилий, чтобы завершить восстановление энергосети, пострадавшей от российских ударов, до наступления еще более сильных холодов, но если удары продолжатся, "придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, из-за которых света может не быть очень долгое время".

В свою очередь, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из-за российских обстрелов в Украине повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭС. Ущерб энергосистеме Украины оценивается более чем в 70 млрд гривен (около 1,9 млрд евро).

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