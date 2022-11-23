В Ереване прошел протест перед саммитом ОДКБ и визитом Путина

Армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты в Ереване в преддверии саммита ОДКБ и визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Участники акции скандировали антироссийские лозунги: "враг ОДКБ" и "враг Россия". Таким образом они высказывали свое недовольство тем, что военный блок не оказал никакой поддержки Армении в ходе столкновений с Азербайджаном, которые произошли в сентябре.

Protests now in Armenia 🇦🇲 against Putin 🇷🇺 and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO). Protestors are opposing the visit of Putin 🇷🇺, Lukashenko 🇧🇾, and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there 🇦🇲. pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 22, 2022

При этом член оппозиционной партии открыто заявил, что визит лидеров недружественных и "враждебных по отношению к Армении" стран-членов ОДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие. Акции протеста планируют провести и завтра, 23 ноября.

Саммит ОДКБ в Ереване также стартует 23 ноября. Одним из главных вопросов в ходе обсуждений станут совместные меры по оказанию помощи Армении.

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