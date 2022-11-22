Полковник Генштаба РФ попался на взятке стиральной машиной

Полковник Генштаба Иван Мертвищев два месяца проведет под домашним арестом до начала суда по обвинению во взяточничестве, сопряженном с вымогательством, сообщает газета "Коммерсант".

Сотрудники ФСБ РФ задержали офицера при получении дорогостоящей стиральной машины от военкома Объединенного военного комиссариата Раменки.

Ответственный за проверку комиссариата Мертвищев сообщил военкому, что набор призывников в подведомственных ему районах идет плохо и он найдет к чему придраться, даже если в итоге всё будет в порядке. Мирно решить проблему полковник предложил за счет покупки ему стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей (более €1100).

Военный комиссар согласился на предложение Мертвищева, но одновременно обратился с заявлением о вымогательстве в Департамент военной контрразведки ФСБ. Через несколько дней полковника задержали при получении взятки. Как сообщает газета, под давлением улик, собранных ФСБ и следствием, офицер полностью признал свою вину.

235-й гарнизонный суд отправил обвиняемого под домашний арест. За вымогательство взятки Мертвищеву грозит до 12 лет лишения свободы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!