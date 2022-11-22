The Guardian: россияне использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов Возможно, это были тела убитых российских солдат

Российские военные использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов — вероятно, своих погибших товарищей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления местных жителей.

Собеседники издания рассказали, что видели, как на свалку приезжали грузовики, наполненные черными мешками, которые после этого сжигались. При этом в воздухе чувствовался резкий запах паленых волос, цитирует британскую газету „Медуза“.

При въезде на свалку был установлен блокпост, и к территории местных жителей не подпускали.

The Guardian отмечает, что эти заявления подтвердили десятки собеседников из числа местных жителей, но подчеркивает, что независимо подтвердить рассказы не представляется возможным.

Власти Украины не стали давать комментариев изданию. Неназванный местный чиновник заявил, что украинскую сторону „не интересуют захоронения врага“.

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