"Территории Украины и Румынии": Орбан вляпался в скандал из-за шарфа с "Великой Венгрией"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вляпался в громкий международный скандал. Политик надел фанатский шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой входит часть Украины и Румынии.

Отмечается, что Орбан встретился с футболистом Балажем Джуджаком, после его прощального матча за национальную сборную. На встрече присутствовали журналисты, которые и засняли фанатский шарф венгерского премьера.

"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", – прокомментировал ситуацию депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

В Министерство иностранных дел Украины по этому поводу вызвали венгерского посла. Соответствующей информацией поделился спикер МИД Украины Олег Николенко на личной странице на Facebook. Дипломат написал: "Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, до сведения которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана".

По словам Николенко, Украина также ожидает официальных извинений от Венгрии.

Не оставили без внимания провокационную выходку Орбана и в Румынии. Внешнеполитическое ведомство страны передало послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" такого поступка венгерского политика.

"Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером", - говорится в сообщении МИД Румынии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!