Министр финансов РФ: резолюция ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы

Резолюция Генассамблеи ООН о выплатах Россией компенсации ущерба Украине не имеет юридической силы, заявил Силуанов. По мнению главы Минфина России, это "чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения"

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", — отметил глава Минфина.

Ранее на этой неделе Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая предполагает выплату Россией компенсации ущерба от действий на Украине. Резолюция также призывает государства — члены ООН вести международный реестр с данными о нанесенном Украине ущербе.

Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Россия должна нести "юридические последствия всех своих международно-противоправных действий, включая возмещение любого ущерба, причиненного такими действиями», говорится в документе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию юридически ничтожным документом. "Запад пытается затянуть и усугубить конфликт и планирует использовать для этого российские деньги", — сказал Небензя. Он добавил, что принятие резолюции повлечет для ее соавторов "последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим".

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