В Украине из-за войны погибли более 8300 мирных жителей

Генпрокуратура Украины подтвердила гибель как минимум 8300 мирных жителей, подчеркнув, что в действительности их число гораздо больше.

К настоящему времени в Украине в результате российского вторжения погибли не менее 8311 мирных жителей, в том числе 437 детей. Кроме того, более 11 тысяч гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона в воскресенье, 20 ноября, генеральный прокурор страны Андрей Костин. "Но мы понимаем, что реальная цифра гораздо больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа", - добавил он.

По словам Костина, за последние два месяца на освобожденных от оккупации территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружены более 700 тел убитых, 90 процентов из них - гражданские. "Практически в каждом городе, каждом селе Харьковщины мы находили места, где убивали украинских мирных граждан", - подчеркнул генпрокурор.

Зафиксированы более 45 тысяч вероятных военных преступлений

С начала войны генпрокуратура Украины зафиксировала более 45 тысяч вероятных военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности, сообщил также Андрей Костин.

Подозрения в военных преступлениях предъявлены 216 военнослужащим РФ, из них 17 - военнопленные, остальным подозрение объявлено заочно, сообщил Костин. В суд отправлены обвинительные акты в отношении 60 человек, из которых 12 уже осуждены.

Среди преступлений, в которых подозревают россиян, - нападения на населенные пункты, жестокое обращение с гражданскими (73 подозреваемых), умышленные убийства гражданских (35 подозреваемых), сексуальное насилие (6 военным объявлено подозрение, из них один заподозрен еще и в убийстве).

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