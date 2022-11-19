ВИДЕО. Перу: пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной, двое погибших

rus.DELFI.lv

Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу.