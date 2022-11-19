По информации радио RPP, погибли двое пожарных. Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Момент столкновения попал на видео.

Аэропорт Лимы временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.

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