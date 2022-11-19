Рэпера Noize MC, журналистку Шихман и сооснователя "Диссернета" Заякина объявили "иноагентами"

Минюст России в пятницу пополнил реестры "иностранных агентов". Среди прочих, к разным категориям "иноагентов" были отнесены рэпер Noize MC, журналисты Ирина Шихман и Дмитрий Колезев, сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин. Число людей, признанных СМИ-"иностранными агентами" достигло 200 человек.

Также в списки внесли журналиста-расследователя Руслана Левиева (Карпука), оппозиционеров Вячеслава Мальцева и Михаила Светова, журналиста из Татарстана Ирека Биккинина и нижегородскую юристку Олимпиаду Усанову.

В обосновании включения в список у всех указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Биккинин и Козелев включены в реестр СМИ-"иностранных агентов", остальные — в реестр физлиц-"иноагентов".

"Агенты" октября



С начала ноября минюст никого еще не объявлял "иноагентами", а в октябре взял за правило обновлять сразу два реестра "иностранных агентов" — физлиц и СМИ.

28 октября в список СМИ-"иноагентов" включили сервис для чтения электронных книг по подписке Bookmate и топ-менеджеров компании Алексея Докучаева и Андрея Баева. Bookmate, Докучаев и Баев до августа были владельцами издательства Popcorn Books, выпустившего книгу "Лето в пионерском галстуке" Катерины Сильвановой и Елены Малисовой о гомосексуальных отношениях между пионером и вожатым. Баев говорил "Коммерсанту", что статус СМИ-"иноагента" они могли получить в связи с изданием этой книги.

Тогда же реестр физлиц-"иноагентов" пополнили шесть человек, в том числе Наталья Синдеева — гендиректор и основатель телеканала "Дождь", который был причислен к СМИ-"иноагентам" еще летом прошлого года. Вместе с ней СМИ-"иноагентами" объявили двух журналистов канала — Владимира Роменского и Екатерину Котрикадзе. Главного редактор "Дождя" Тихона Дзядко внесли в реестр физлиц-"иноагентов" в середине октября.

Неделей ранее, 21 октября, власти также обновляли оба реестра. Единственным новым участником списка СМИ-"иноагентов" стал тогда журналист и писатель Михаил Зыгарь, еще восемь человек, в том числе продюсер Александр Роднянский, а также журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр были причислены к физлицам-"иноагентам".

14 октября помимо Тихона Дзядко физлицами-"иноагентами" стали пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и журналист Дмитрий Низовцев, сотрудничающий с командой оппозиционера, а СМИ-"иноагентами" объявили бывшего главного редактора журнала "Искусство кино" Антона Долина и еще пять журналистов.

7 октября в список физлиц-"иноагентов" были включены три человека, в том числе популярный рэпер Оксимирон. СМИ-"иноагентами" также были признаны три человека, включая писателя Дмитрия Глуховского.

Что грозит "иноагентам"



И СМИ, и физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе, а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах. Наказание за нарушение требований в рамках реестра физлиц более строгое. Если для СМИ-"иноагентов" УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, то физлицам-"иноагентам" грозит до пяти лет колонии.

В июле президент России подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он начнет действовать с 1 декабря 2022 года.

Четыре действующих реестра "иноагентов" — НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц — будут объединены в один, а для включения в него сотрудникам министерства юстиции России необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования. "Агентом" можно будет признавать и того, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние".

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