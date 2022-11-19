Замглавы МО Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре

Deutsche Welle

ВСУ могут войти в аннексированный Россией Крым к концу декабря, а сама война России против Украины может завершиться весной 2023 года.

Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" - то есть неожиданным событием внутри страны, - которое "поможет Украине преуспеть в Крыму". При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!