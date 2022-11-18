Пиццерии Can Can и кафе Caif Cafe уходят из Латвии

Компания Eiropica, которая управляет в Риге семью пиццериями Can Can и тремя кафе Caif Cafe, прекращает свою работу на латвийском рынке. Эти заведения продолжат работу до конца января 2023. По словам главы компании, решение было тяжелым, но неизбежным.

По словам Андрюса Василяускаса, главы Eiropica, ещё в 2019 году дела на латвийском рынке у компании шли не очень, а из-за пандемии пошли совсем плохо. "Мы сохранили бизнес, надеясь, что после пандемии поток клиентов возобновится и уровень услуг общественного питания вырастет. Но сфера серьёзно пострадала, после ограничений жизнь в кафе и рестораны возвращалась медленно, поэтому нам пришлось принять тяжелое решение", — рассказал он.

Уволенным сотрудникам будут выплачены компенсации, государству — налоги, партнерам — оговоренные суммы.

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