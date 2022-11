По новому закону, принятому в октябре 2020-го в Польше, прерывание беременности легально лишь в случае угрозы здоровью и жизни матери, а также в случае изнасилования и инцеста. Но наличие у плода тяжёлых пороков развития больше не является мотивом для аборта. Конституционный суд страны счёл это "евгенической практикой".

В прошлом году в польской больнице от септического шока скончалась 30-летняя Изабела Сябор. Женщину госпитализировали на 22-й неделе беременности после того, как у нее преждевременно отошли околоплодные воды. Тогда тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить её память и потребовать либерализации законодательства в сфере абортов.

Пациентка рассказывала близким, что врачи ждали, пока остановится сердце нежизнеспособного плода, прежде чем приступить к лечению. Голосовые сообщения погибшей дали послушать депутатам Европарламента.

"Изабела писала родным, что чувствует себя как в инкубаторе. Я думаю, я уверена, что она имела в виду, что никому не было дела до её жизни, врачей волновало только здоровье плода, а ещё они думали о том, чтобы не дай бог, у правоохранителей не возникли к ним вопросы", - сказала Йоланта Будзовская, адвокат семьи Изабелы Сябор.

The barbaric ban on abortion in Poland is risking women’s lives. In the name of Izabela, Justyna, Ania, Marta who lost their life’s & all women in Poland, this needs to stop immediately. Abortion care is health care and a fundamental human right. PiS needs to be hold accountable https://t.co/bOz2sSYnFM pic.twitter.com/JuXYXYzCD6