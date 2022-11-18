МАГАТЭ потребовало от России вывести своих военных с ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию вывести своих военных и другой российский персонал с Запорожской АЭС, отказаться от "необоснованных претензий" на владение станцией и прекратить любые действия на украинских ядерных объектах.

Резолюция была поддержана большинством членов совета, в который входят 35 стран. В ней также говорится, что МАГАТЭ не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в Украине.

В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили три украинских ядерных объекта. Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории так называемую "грязную бомбу", а ответственность за приминение такого оружия возложить на Россию. Киев и страны Запада назвали обвинения Москвы лживыми.

В резолюции также выражается глубокое беспокойство в связи с давлением на украинский обслуживающий персонал ЗАЭС, а также неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов.

Это уже третья резолюция МАГАТЭ, посвященная проблеме ядерной безопасности в Украине с начала российского вторжения в феврале этого года. Против выступили Россия и Китай. Семь стран - Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.

В постпредстве России при международных организациях в Вене назвали документ "непрофессионально составленным", выходящим за рамки мандата МАГАТЭ и "содержащим фактологические ошибки".

Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию 4 марта. С тех пор ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга. После сообщения российских властей об аннексии Запорожской области правительство России решило национализировать атомную станцию.

В сентябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчёт по итогам посещения ЗАЭС. Они призвали создать "защитную зону" вокруг станции и прекратить обстрелы из-за угрозы ядерного инцидента.

Идею по демилитаризации зоны вокруг станции разделяют Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку , как утверждают в российском МИДе, "это сделает электростанцию ещё более уязвимой".

Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.

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