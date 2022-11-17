Приговор по MH17: Самолет сбил российский "Бук"

Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября, счел доказанным утверждение обвинения о том, что ​самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший 17 июля 2014 года рейс МН17, был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ поселка Первомайский. Конфликт в Донбассе признан международным, причем РФ в то время имела всеобщий контроль над так называемой "ДНР", передают наши корреспонденты из Гааги, где идет оглашение приговора.

В качестве подсудимых на процессе фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

При этом обвиняемые, как следует из решения суда, не могут пользоваться иммунитетом комбатантов, потому что РФ не признавала свой контроль над "ДНР", а сами они отрицают, что входили в состав ВС РФ.

Согласно выводам следствия, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

Слушания по делу проходили в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в свое время и вылетал малайзийский "Боинг". Слушания были открытыми, возможность следить за процессом имелась у любого желающего: заседания, включая оглашение приговора, транслировались в интернете.

История катастрофы MH17

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал туда из 53-й бригады ПВО РФ. базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.

В суде за время процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как предполагаемое орудие преступления - ЗРК "Бук" - транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило суду свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.

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