- Канада объявила о выделении помощи на 34 млн долларов. В частности, речь идет о зимнем снаряжении для военных, камерах для беспилотников, спутниковых снимках.

- Швеция выделяет Украине военную помощь на 287 млн евро, в том числе средства ПВО.

- Испания передаст 2 дополнительных зенитно-ракетных комплекса Hawk и ракеты к ним.

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- Греция поставит 155 мм артиллерийские снаряды.

- Германия продолжит поставки систем ПВО, артиллерии, боеприпасов.

- Польша поставит артиллерию и противотанковое вооружение, системы ПВО.

"Свободный мир с нами, пока мы не победим. Сила Украины сейчас: увеличение экономического потенциала, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика. Благодарим наших партнеров за поддержку новых инициатив", – отметил в "Твиттере" министр обороны Алексей Резников.

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