- Канада объявила о выделении помощи на 34 млн долларов. В частности, речь идет о зимнем снаряжении для военных, камерах для беспилотников, спутниковых снимках.
- Швеция выделяет Украине военную помощь на 287 млн евро, в том числе средства ПВО.
- Испания передаст 2 дополнительных зенитно-ракетных комплекса Hawk и ракеты к ним.
- Греция поставит 155 мм артиллерийские снаряды.
- Германия продолжит поставки систем ПВО, артиллерии, боеприпасов.
- Польша поставит артиллерию и противотанковое вооружение, системы ПВО.
#Ramstein 7 in a few words.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022
The free world is with us until we win.
🇺🇦 strength now: increased economic potential, better training of #UAarmy, modern logistics.
Grateful to our partners for the support&new initiatives.
Expecting great results before the next meeting in 🇩🇪.
"Свободный мир с нами, пока мы не победим. Сила Украины сейчас: увеличение экономического потенциала, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика. Благодарим наших партнеров за поддержку новых инициатив", – отметил в "Твиттере" министр обороны Алексей Резников.
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