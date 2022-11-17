В Стамбуле договорились о продлении "зернового коридора" на четыре месяца

Работа "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на 120 дней, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Решение об этом было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы, по его словам, остались ООН и Турция.

Кроме того, Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева, и ожидает ответа, добавил министр.

С 1 августа Украина в рамках инициативы по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море экспортировала более 11 млн тонн сельхозпродукции в 38 стран.

Это значительная сумма, но недостаточно - "нужно использовать весь экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получил необходимые поставки", отметил украинский министр.

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