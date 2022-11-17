Неясно, является ли эта ракета ПВО той же самой ракетой, которая ударила по Польше.

Представитель Пентагона сослался на вчерашние комментарии CNN президента США Джо Байдена: "С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России. Но посмотрим. Посмотрим."

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Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, предположительно, выпустили украинские военные, чтобы сбить российскую, — накануне Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины, который стал самым масштабным с начала войны.

В то время как Россия настаивает, что упавшая ракета была украинской, на Западе отмечают, что все равно считают основным виновником произошедшего Москву — ведь именно российские военные обстреливали территорию Украины 15 ноября.

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