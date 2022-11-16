"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета". Зеленский — о взрыве в Польше, при котором погибли два человека

Медуза

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ракета, упавшая в Польше вблизи украинской границы, не была запущена ВСУ. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Страна.UA"