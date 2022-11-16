Президент МОК выступил против отстранения россиян от международного спорта

Функционер призвал отказаться от практики отстранения российских спортсменов из-за военной агрессии и попросил включить пункт о "спортивной нейтральности" в итоговое заявление после завершения саммита.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к мировым лидерам на саммите G20, который проходит в Индонезии.

"Мы беспрецедентно осудили и применили санкции к российскому правительству за это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Мы со всей солидарностью поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду.

Но в отличие от слишком многих других войн и конфликтов в нашем мире, в этот раз некоторые правительства начали решать, каким спортсменам будет позволено участвовать в международных спортивных соревнованиях, а каким нет.

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Если спорт таким образом станет еще одним инструментом для достижения политических целей, международный спорт распадется. Олимпийский спорт нуждается во всех спортсменах, принимающих правила, даже если их страны находятся в противостоянии или войне. Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются надежным символом мира.

В этот век раскола наша роль понятна: объединить мир, а не усугублять разногласия.

Чтобы выполнить нашу объединительную миссию, МОК должен быть политически нейтральным. Чтобы разрешить будущим хозяевам Олимпиады принимать лучших спортсменов со всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, поддержать этот политический нейтралитет. Давайте не отказываться от этой драгоценной объединяющей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда мир нуждается в большей солидарности и мире", - приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.

Бах подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.

Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и беларусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на заявление Томаса Баха, назвав его слова "шагом к оправданию терроризма".

Ранее сообщалось, что на саммите G20 выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, который предложил использовать ЧМ-2022 по футболу в качестве плацдарма для временного прекращения огня между Украиной и РФ.

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