Washington Post: глава ЦРУ был в Киеве во время ракетной атаки России

Директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, когда украинская столица и многие другие регионы страны подверглись массированному ракетному удару, сообщает Washington Post.

Визит состоялся в момент триумфа Украины - через несколько дней после того, как ее войска освободили город Херсон, а Зеленский объявил о поворотном моменте в войне, говорится в статье. Но это был также момент чрезвычайной напряженности и неопределенности, поскольку ракета российского производства упала в Польше, что подняло вопрос о том, как НАТО может отреагировать на возможное нападение на страну, входящую в альянс, отмечает издание.

Бернс, которого президент Байден часто отправлял на переговоры с российским и украинским лидерами, также встретился со своими коллегами из украинской разведки и обсудил предупреждение США, которое он сделал в понедельник, встречаясь в Анкаре с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным (о неприменении ядерного оружия).

Источник Washington Post сказал, что во вторник во время ракетных ударов глава ЦРУ находился в безопасности в посольстве США. Ракетные удары по Киеву во вторник последовали за двухнедельным затишьем, и поначалу многие жители их игнорировали, описывает ситуацию газета. Когда начались взрывы, люди укрывались в подвалах и коридорах.

Ничто не указывает на то, что российские атаки должны были совпасть с визитом Бернса, подчеркивает издание.

Бернс, опытный дипломат и бывший посол в России, в ноябре прошлого года побывал в Москве и встретился с высшими кремлевскими чиновниками. Находясь в Москве, он разговаривал по телефону и с президентом Владимиром Путиным, напоминает издание. Глава ЦРУ тогда передал Путину послание президента США и предупредил российского президента, что если тот вторгнется в Украину, Соединенные Штаты гарантируют серьезные последствия.

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