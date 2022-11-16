Трамп объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году

Дональд Трамп вступил в президентскую гонку 2024 года с боевым настроем во вторник, подготовив почву для ожесточенной борьбы за выдвижение от республиканцев после того, как не лучшая деятельность выбранных им кандидатов на промежуточных выборах ослабила его влияние в партии.

"Возвращение Америки начинается сейчас", — сказал 76-летний бывший президент сотням сторонников, собравшихся в богато украшенном бальном зале, украшенном американскими флагами, в его роскошной резиденции во Флориде.

"Чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", — сказал Трамп через несколько минут после подачи официальных документов для своей третьей президентской заявки.

Необычно раннее вступление Трампа в предвыборную гонку в Вашингтоне рассматривается как попытка обойти других республиканцев, стремящихся стать лидером партии и избежать возможных уголовных обвинений.

В пламенной часовой речи Трамп расхваливал — а временами и хвастался — свои достижения на посту 45-го президента Соединенных Штатов и обрушивался на демократа Джо Байдена, который победил его в 2020 году.

"Я позабочусь о том, чтобы Джо Байден не получил еще четыре года", — пообещал Трамп.

Лидер США написал тогда в Твиттере с Бали, где он присутствовал на мероприятиях в последний день саммита G-20: "Дональд Трамп подвел Америку".

Он разместил видео, в котором говорилось, что Трамп возглавил "фальсификацию экономики в пользу богатых", "нападение на здравоохранение", "пособничество экстремистам", "наступление на права женщин" и "подстрекательство к насилию толпы" в попытке свергнуть выборы 2020 года, в которых Трамп проиграл.

Трамп, который дважды подвергался импичменту — за оказание давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью найти компрометирующую информацию о сыне Байдена и за его роль в нападении его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года — может столкнуться с несколькими препятствиями на пути к своей кандидатуре.

Было много расследований поведения Трампа до, во время и после его первого президентского срока, которые могут привести к его дисквалификации.

Среди прочего расследуются предполагаемое мошенничество в его семейном бизнесе, его роль в беспорядках в Капитолии, попытка отменить результаты выборов 2020 года и наличие секретных документов в его резиденции.

В то время республиканцы Трампа зализывали свои раны после разочаровывающего выступления на промежуточных выборах, обвиняя в плохой работе кандидатов, поддерживаемых Трампом. Некоторые открыто задаются вопросом, является ли Трамп с его вызывающей разногласия политикой и юридическими проблемами подходящим человеком, который будет нести знамя партии на предстоящих выборах.

На предстоящих предварительных выборах партии есть несколько потенциальных соперников, в том числе губернатор Флориды Рон ДеСантис, который был переизбран с неожиданно большим отрывом 8 ноября.

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