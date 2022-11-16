Падение ракеты в Польше. Дуда: есть большая вероятность, что она принадлежала ПВО Украины дополняется

Польские СМИ и агентство AP сообщали, что на территории Польши, неподалеку от границы с Украиной, во вторник разорвались две ракеты, два человека погибли. В связи с этим инцидентом лидеры стран G7 провели экстренное заседание. Президент страны заметил, что пока неясно, кто выпустил ракету по Польше, при этом агенство AP предполагает, что ракета была выпущена украинской ПВО.

Глава МИД Литвы заявил, что Польша запрашивает консультации в рамках четвертой статьи Альянса.

"По моим данным, Польша запрашивает Четвертую статью, и мы, несомненно, поддерживаем, выражаем полную солидарность с Польшей", – заявил журналистам в среду глава МИД после межведомственного совещания по ситуации с региональной безопасностью после ракетных ударов в Украине и Польше.

CNN сообщает, что разведывательный самолет НАТО, выполнявший миссию в воздушном пространстве Польши, зафиксировал полет ракеты, которая упала во вторник на востоке страны. Об этом телекомпании CNN рассказал неназванный военный чиновник альянса.

Собеседник CNN не стал рассказывать, кем была запущена эта ракета, а также откуда в точности она вылетела. По его словам, собранные разведданные, в том числе след ракеты, оставленный на радаре, были переданы НАТО и Польше, передает Русская служба Би-би-си.

В то же время президент США после заседания стран "Большой семерки" посчитал, что вероятность того, что ракета была запущена из России, мала. Расследование обстоятельств инцидента продолжается, однако Байден не стал оспаривать предположение о том, что ракету запустили российские военные.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник вечером сообщил, что направляется в Варшаву.

"Лечу из Брюсселя в Варшаву. Если будет больше информации о взрывах в Польше непосредственно от коллег в Варшаве, информируем. Сейчас поддерживаем связи со своей союзницей Польшей", – написал А. Анушаускас на своей странице в фейсбуке.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрыв в Пшеводуве был одиночным инцидентом и что пока нет признаков того, что подобное может повториться снова.

Днем в среду он заявил следующее:

"Есть большая вероятность, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины".

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