Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева в связи со взрывом в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства во вторник, 15 ноября.

По данным МИД, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины вооруженными силами РФ "в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства", в результате чего погибли два гражданина Польши. "В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения", - говорится в сообщении.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции об отсутствии точных доказательств принадлежности упавшей на польской территории ракеты, хотя и предположил, что она была именно российского производства. "На данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету. Проводятся следственные действия. Скорее всего, это была ракета российского производства", - написал Дуда в Twitter.

Prezydent @AndrzejDuda : Nie mamy w tej chwili jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tę rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Najparwdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej.



В канцелярии главы польского государства подтвердили гибель двух человек в результате взрыва. Польша усилила готовность вооруженных сил, включая силы ПВО, в свете происшествия, добавил Дуда.

Президент Польши позвонил Столтенбергу, Байдену и Зеленскому

Вечером 15 ноября Дуда провел отдельные телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом в связи со взрывом в Польше, сообщила канцелярия польского президента.

Столтенберг подтвердил, что обсудил с Дудой происшествие. "Я выразил свои соболезнования по поводу гибели людей. НАТО следит за ситуацией, и союзники проводят тесные консультации. Важно, чтобы все факты были установлены", - написал он в Twitter по итогам разговора.

В Белом доме сообщили, что Байден и Дуда договорились тесно координировать дальнейшие шаги. "Президент Байден предложил полную поддержку и помощь США в проведении расследования в Польше. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов НАТО", - говорится в пресс-релизе.

После разговора с американским лидером Дуда позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста", - написал глава украинского государства в Twitter.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland . I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.

Британский премьер и канцлер ФРГ заверили Польшу в поддержке союзников

Кроме того, президент Польши провел разговоры по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Шольц в ходе разговора с Дудой также выразил свои соболезнования, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в Twitter. "Польша проведет тщательное расследование обстоятельств инцидента, в результате которого вчера вечером погибли двое граждан страны. Германия стоит на стороне своего партнера по НАТО - Польши", - говорится в сообщении.

"Я подтвердил солидарность Великобритании с Польшей и выразил соболезнования жертвам. Мы будем оставаться в тесном контакте и продолжать координировать действия с нашими союзниками по НАТО", - написал в Twitter Сунак по итогам беседы.

I have just spoken to Polish President @AndrzejDuda following reports of a missile strike in Poland.

I reiterated the UK’s solidarity with Poland and expressed condolences for the victims.

We will remain in close contact and continue to coordinate with our NATO allies.