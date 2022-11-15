Министерство обороны России отрицает свою причастность к взрыву в Польше

Министерство обороны России выступило с официальным заявлением относительно взрывов на территории Польши.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", — заявили в Минобороны РФ.

Как уже сообщалось, взрыв в Польше возле границы с Украиной произошел 15 ноября. В результате взрыва погибли два человека. Известно, что в это время Россия наносила ракетные удары по украинским городам.

Источник в американской разведке заявил Associated Press, что на территорию Польши упали российски ракеты. Пентагон заявил, что пока не может подтвердить информацию о ракетах.

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