Радиостанция Radio ZET сообщает об инциденте, ссылаясь на свои источники, но не указывает, откуда именно прилетели ракеты. Ассошиэйтед пресс пишет со ссылкой на неназванных высокопоставленных сотрудников американской разведки, что ракеты были российскими.

Как передает Radio ZET, ракеты взорвались в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве.

Польские пожарные службы говорят о взрывах на месте, где находится зерносушилка.

Gazeta Wyborcza сообщает, что правительство Польши проводит экстренное заседание Комитета по безопасности и обороне.

Данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше", - написал Пабрикс в "Твиттере".

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.