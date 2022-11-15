"Настало время, когда война должна и может быть остановлена". Зеленский выступил на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед представителями стран G20, которые приехали на саммит в Индонезии. Он призвал остановить войну, которую ведет Россия в Украине, и озвучил свою "формулу мира" из 10 пунктов.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", - заявил Зеленский в своем выступлении.

Он несколько раз назвал "Большую двадцатку" "Группой 19", подчеркнуто исключив Россию.

Зеленский представил участникам саммита "формулу мира" из 10 пунктов. Она выглядит так: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

Зеленский заявил, что война должна быть закончена "справедливо и на основе устава ООН и международного права". Он подчеркнул, что для начала мирного процесса Россия должна вывести свои войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Украине, и признать ее территориальную целостность.

Президент также призвал провести международную конференцию для "укрепления ключевого элемента послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение агрессии со стороны России.

Украинский президент также призвал к освобождению всех украинских военнопленных и предложил России обмен пленными по формуле "всех на всех".

Одной из главных его просьб было продление сделки по украинскому зерну, заключенной в июле между ООН и Россией. Она обеспечила возможность вывоза продовольствия, заблокированного в украинских портах российскими военными кораблями.

ООН заявляет, что с момента начала сделки было успешно экспортировано 10 млн тонн украинского зерна и других сельхозпродуктов, что помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис. Срок действия сделки истекает 19 ноября.

Зеленский сказал, что соглашение должно быть продлено на неопределенный срок, независимо от того, когда закончится война. "Право на еду - фундаментальное право каждого человека в мире", - сказал он, предложив распространить сделку на другие порты Николаевской области.

Как отмечает Блумберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию вместо президента Владимира Путина, не ушел из зала во время видеообращения Зеленского. Кроме того, участники G20 не стали бойкотировать выступление самого Лаврова, в очередной раз заявившего, что Россия в Украине борется с нацистами.

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