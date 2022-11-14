Генассамблея ООН призвала взыскать с России репарации

Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию, в которой рекомендовала в числе прочего создать механизм взыскания с России репараций в пользу Украины.

За резолюцию, проект которой внесли Украина, Канада, Нидерланды и Гватемала, проголосовали 94 из 193 стран ООН, 73 страны воздержались, 13 голосовали против.

Генассамблея ООН во время войны приняла четыре резолюции с осуждением России, и до сих пор против России при голосовании, как правило, высказывались около трех четвертей стран мира, вместе с Россией же голосовали всего несколько государств.

В принятой в понедельник резолюции ООН призывает создать международный механизм учета и компенсации ущерба, который понесла и понесет Украина в результате развязанной Россией войны.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не обязательны к исполнению, хотя и имеют определенное политическое значение. В Совбезе же Россия имеет право вето и блокирует любые направленные против нее документы.

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