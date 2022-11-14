СМИ:"Прямая линия" с Путиным может не состояться впервые за 10 лет

В 2022 году может не состояться традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (так называемая "прямая линия" с россиянами). Подготовку к ежегодной пресс-конференции российского президента не ведут, сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По словам собеседников российского агентства, при принятии окончательного решения насчет проведения мероприятия будет учитываться, в частности, ситуация в ходе войны в Украине.

"Ежегодная большая пресс-конференция... Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года", - выяснило агентство.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что до конца текущего года планируется оглашение президентом послания Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента ранее говорил, что сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию и проведения "прямой линии" будут подстраивать под "весьма динамичный" график российского лидера.

Напомним, Владимир Путин в предыдущий раз выступал с посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021-го.

Стоит отметить, что, начиная с 2012 года, президент РФ в декабре проводил большую пресс-конференцию и якобы отвечал на вопросы россиян.

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