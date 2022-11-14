Associated Press: Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали Мария Захарова назвала это "фейком"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит «Большой двадцатки» на Бали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди чиновников Индонезии.

По словам двух собеседников агентства, российский дипломат проходит лечение на Бали в связи с болезнью сердца. По данным Associated Press, министр был доставлен в Sanglah в Денпасаре на юге индонезийского острова.

В свою очередь губернатор Бали сообщил Reuters, что Лавров здоров и находится в больнице на обследовании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фейком» сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заявила она в своем телеграм-канале.



Захарова также опубликовала видео с министром. Где оно было записано, неясно. В ролике Лавров, комментируя сообщения о своей госпитализации, пожелал западным журналистам «быть почестнее» и «писать правду почаще».

Сам Лавров на фоне новостей о своей госпитализации сообщил ТАСС, что готовится к саммиту G20 в гостинице.

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