Экс-генерал: Война в Украине - это не просто война Путина

Война против Украины будет иметь долгосрочные последствия для российского общества, уверен Вольфганг Шнайдерхан. Это не просто война Путина, подчеркнул он.

Война против Украины будет иметь долгосрочные последствия для российского общества, заявил глава Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan). "Говорят, что это война Путина. Это так, но все же преступления на этой войне совершают российские мужчины", - сказал бывший генеральный инспектор бундесвера в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в воскресенье, 13 ноября, по случаю отмечаемого в Германии Дня народной скорби по жертвам войн и тирании.

По словам Шнайдерхана, это означает, что будущему российскому обществу придется переосмысливать эту ответственность. "История Германии - хороший учитель насчет того, что это означает и как долго это длится", - добавил он.

"День народной скорби по жертвам войн и тирании - всегда важное послание для живых. Народный союз приводит молодых людей на могилы солдат. Здесь они видят последствия войны и насилия. Это никого не оставляет безучастным", - отметил бывший генеральный инспектор бундесвера.

День народной скорби по жертвам войн и тирании

По случаю Дня народной скорби президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 13 ноября проведет центральное траурное мероприятие в бундестаге и возложит венок к мемориалу Нойе Вахе в Берлине - главному памятнику жертвам войны и тирании в Германии.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) утром 13 ноября участвовала в траурной церемонии на еврейском кладбище в берлинском районе Вайсензе, в ходе которой воздала дань памяти евреям, погибшим в годы Второй мировой войны.

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