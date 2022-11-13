В результате взрыва в Стамбуле есть жертвы и пострадавшие

Взрыв прогремел на популярной пешеходной улице Истикляль, причины пока не известны. По данным губернатора Стамбула Али Ерликая, погибли четыре человека.

На пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате погибли 4 человека, ранены 38, написал губернатор Стамбула Али Ерликая в Twitter в воскресенье, 13 ноября. На месте взрыва работают полицейские, пожарные бригады и медики.

Причина инцидента пока не известна. Государственный телеканал TRT сообщает о большом числе спасательных бригад на месте взрыва. Прокуратура Стамбула начала расследование.

Временный запрет для сообщений СМИ о взрыве

Турецкий регулятор Rtük ввел временный запрет для сообщений СМИ о взрыве в крупнейшем по численности городе республики, чтобы избежать страха и паники среди населения.

Улица Истикляль в европейской части Стамбула - популярное место для прогулок как у жителей города, так и у туристов.

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