ISW: Путина все больше критикуют за сдачу Херсона

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке пишет о беспрецедентной волне критики, обращенной в адрес Владимира Путина из-за сдачи Херсона.

Уход российских военных из Херсона привел к идеологическому расколу между сторонниками войны и российским президентом Владимиром Путным. Отступление подорвало уверенность националистов в приверженности Путина своим обещаниям и его способности их выполнять.

Эксперты ISW приводят в пример публикацию идеолога агрессивного "русского мира" Александра Дугина, который открыто раскритиковал Владимира Путина за сдачу Херсона. Путину все труднее умиротворять часть своих радикальных сторонников из-за неспособности достичь ожидаемых от него целей по свержению украинского правительства и захвату всей страны, писали ранее эксперты ISW.

Националистически настроенные пропагандисты, такие как телеведущий Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и военного командования полной включенности в войну в Украине. Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после сдачи Херсона.

По версии ISW, подобная прямая критика Путина в сообществе сторонников войны практически беспрецедентна, а громкие и открытые нападки Дугина на Путина могут свидетельствовать об изменениях настроений в кругу идеологов национализма.

Каналы, связанные с группой наемников "ЧВК Вагнера" также адресовали претензии к Кремлю из-за потери Херсона - это может свидетельствовать о дальнейшем росте влияния силовиков. Некоторые блогеры намекали, что Кремль "продал" Херсон, и отмечали, что российские власти регулярно сдают территории, не спрашивая людей. Усилившаяся критика отступления из Херсона контрастирует с общей поддержкой этого решения в сообществе военных блогеров до сегодняшнего дня, отмечает ISW.

Российское военное руководство пытается - в основном безуспешно - объединить разношерстные подразделения, которые состоят из людей с разным уровнем квалификации и оснащения, в более сплоченную боевую силу. В частности, речь идет о том, чтобы интегрировать армии самопровозглашенных ЛДНР в российские вооруженные силы. Попытки объединить силы ЛДНР, российских контрактников, добровольцев, мобилизованных и наемников из "ЧВК Вагнера" при этом создает среду, способствующую внутренним конфликтам, пишут эксперты.

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