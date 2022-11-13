РФ пока не приняла решение о продлении "зерновой сделки"

Москва увязывает продление "зерновой сделки" с выполнением меморандума с ООН по экспорту сельхозпродукции из РФ и настаивает на переподключении к SWIFT Россельхозбанка.

Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении "зерновой сделки". Об этом в субботу, 12 ноября, по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, возглавлявший российскую делегацию.

По словам Вершинина, РФ учитывает атаки на корабли Черноморского флота России в Севастополе в аннексированном Кремлем Крыму, а также на Крымском мосту.

Стороны в Женеве обсудили меморандум между РФ и Секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия, удобрений на мировой рынок и так называемой "Черноморской зерновой инициативы", которая позволяет вывозить украинское зерно из трех украинских портов.

Выполнение меморандума с ООН по российской сельхозпродукции

Москва считает определяющим при принятии решения о продлении "зерновой сделки" выполнение меморандума с ООН о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции, констатировал Вершинин. По его словам, меморандум заключен на три года.

Замглавы МИД РФ ожидает до конца года дальнейших консультаций, чтобы продвигать выполнение меморандума. По словам дипломата, они, как предполагается, будут проходить попеременно в Москве и в Женеве, где базируется Конференция ООН по торговле и развитию - ключевой орган Генассамблеи всемирной организации.

При этом ключевым для продвижения вперед в вопросе снятия препятствий для экспорта сельхозпродукции в РФ считают переподключение к SWIFT Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозоперациям.

Замглавы МИД РФ указал, что существуют проработки того, как можно временно открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков - Citibank и JPMorgan. "Но если эта опция и может быть, то она может быть только временная, потому что реальное решение - это полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT Россельхозбанка", - считает он. "Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", - добавил дипломат. Москва также будет продвигать возможность снятия санкций с компаний "Уралхим" и Фосагро".

Вершинин не исключил возможность технического продления "зерновой сделки"

Сергей Вершинин также не исключил возможность технического продления "зерновой сделки", если ни одна из сторон не будет против этого возражать".

Инициатива действуют до 19 ноября и может быть пролонгирована автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция. - Ред.) не выступит против.

Ранее, 11 ноября, ООН призвала мировое сообщество устранить препятствия для экспорта удобрений из России. Со стороны организации в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

Как указывало агентство dpa, санкции не направлены непосредственно против экспорта российских продовольствия и удобрений, однако наличие ограничительных мер затрудняет для российских транспортировщиков заходы в европейские порты, обработку платежей и получение страховки для судов.

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