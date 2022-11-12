Британская разведка: Уход из Херсона - удар по репутации РФ

Вывод российских войск из Херсона знаменует для них "еще одно стратегическое поражение", считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "В феврале Россия не смогла завоевать ни одной из своих главных целей, кроме Херсона. Теперь, когда оставили и его, люди в России несомненно должны спросить себя: "Для чего все это было?" - говорится в заявлении Уоллеса. Он отметил, что в результате вторжения в Украину Россия терпит потери среди военнослужащих, а добилась при этом лишь "международной изоляции и унижения".

По мнению британской разведки, уход российской армии из Херсона наносит "значительный репутационный ущерб" РФ, поскольку это был единственный областной центр, захваченный оккупантами с начала войны.

"Отвод войск - это публичное признание трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании, опубликованной в Twitter.

Британские военные предполагают, что процесс вывода начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город. Отмечается, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, возможно, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами "эвакуированных" лиц. В ходе этого процесса российские войска, по мнению британской разведки, разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр.

"Вполне вероятно, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - говорится в сводке.

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