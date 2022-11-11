ООН: мировые затраты на импорт продовольствия рекордно возрастут

Расходы на импорт продовольствия в мире в текущем году вырастут на 10% и составят рекордные 1,94 триллиона долларов. Больше всего пострадают беднейшие страны, которые не смогут закупить необходимый объем продовольствия.

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в следующем году ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции немного улучшится, но рост цен и дальше будет негативно влиять на беднейшие страны.

Кроме того, в организации отметили, что объемы импорта продовольствия в экономически уязвимых странах сократятся на 10%.

"Импортеры сталкиваются с трудностями при финансировании растущих международных расходов, что может означать конец их устойчивости к более высоким международным ценам", - указано в прогнозе.

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