Госсекретарь США не будет встречаться с Лавровым на G20: заявление Госдепа

В Белом доме считают, что с Российской Федерацией "не может быть так, как обычно", сообщил спикер Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии.

"Это не только наша вера. Я думаю, что все мы видели на Бали во время июльской министерской встречи G20, что Россия оказалась в изоляции. Мы слышали это из заявлений ряда министров, представляющих большинство. Мы слышали это. Очевидно, это слышал и министр иностранных дел Лавров. Тот факт, что он не смог соизволить вернуться во второй половине дня, услышав осуждение со стороны ряда своих сверстников и коллег за столом, я думаю, говорит о презрении и критике, которые он очень ясно услышал и усвоил", - сказал он. Прайс подозревает, что в этот раз Лавров публично услышит нечто очень похожее.

"Страны всего мира продолжают осуждать продолжающуюся войну России против Украины. Это выходит далеко за рамки стран G7. Мы слышали ряд стран региона, в том числе страны, которые, по крайней мере, первоначально стремились застраховаться, страны, которые в последнее время были гораздо более прямыми и четкими в своих замечаниях, призывая к прекращению этой агрессии, ясно давая понять, что это это не эпоха войны, границы не могут и не должны перекраиваться силой", - добавил он.

Кроме того, он считает, что G20 предоставит ряду стран возможность высказаться о последствиях роста цен на продовольствие, на энергоносители, а также о подрыве основанного на правилах международного порядка.

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