Кремль по-прежнему считает Херсонскую область частью России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Россией Херсонской области.

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он журналистам.

Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин воспринял доклад генерала Сергея Суровикина об обстановке в Херсоне и решение министра обороны Сергея Шойгу вывести из города российскую военную группировку.

"Было [решение] министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос Би-би-си, Песков сказал, что в Кремле не считают унизительным отступление из Херсона.

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