Промышленность РФ пожаловалась на рекордный за 30 лет дефицит кадров после мобилизации

Российская промышленность столкнулась с рекордным за последние 30 лет дефицитом кадров: на него пожаловалась треть предприятий, следует из опроса Института Гайдара. Почти 50% респондентов сказали, что не смогут нарастить производство в случае роста спроса, 30% предупредили о снижении качества продукции

Российская промышленность после окончания частичной мобилизации столкнулась с рекордной за последние 30 лет нехваткой кадров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад экспертов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара (ИЭП), представленный накануне завлабораторией конъюнктурных опросов организации Сергеем Цухло.

Согласно результатам конъюнктурных опросов Института Гайдара, последний из которых был проведен в октябре, промышленность оказалась одной из отраслей, где стал особенно заметен дефицит рабочей силы. Показатель баланса оценок достаточности кадров в октябре оказался в «глубоком минусе» (–30% в балансе ответов), то есть с проблемой столкнулось порядка трети предприятий.

На самый существенный дефицит кадров пожаловались респонденты на предприятиях легкой промышленности (–70%), в машиностроении (–35%) и на пищевых производствах (–25%), говорится в докладе ИЭП.

Прошлое падение оценок достаточности рабочей силы на 26% состоялось в феврале текущего года на фоне оптимизации предприятий для выхода из ковидного кризиса. До этого снижение на 27% было зафиксировано в 2007 году. Нынешний уровень доступности кадров в отрасли оказался минимальным за все время проведения опросов ИЭП, то есть с 1993 года.

В качестве последствий нехватки работников 48% респондентов заявили, что не смогут увеличить объемы производства даже в условиях возможного роста спроса. 30% предприятий указали, что нехватка рук скажется на качестве продукции, а 22% предупредили о необходимости снизить объемы выпуска даже относительно текущего уровня. 33% опрошенных сообщили о необходимости более интенсивного поиска сотрудников, назвав эту задачу выполнимой.

Согласно опросу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), проведенному с 4 по 24 октября, с дефицитом кадров столкнулись около 40% крупных компаний. Еще 60% респондентов сообщили, что придерживаются негативных прогнозов по ситуации с кадрами в будущем.

Как выяснил Forbes на основе данных сервиса HeadHunter, за месяц после объявления в России мобилизации число вакансий в медицинской сфере выросло на 42%. Сложнее всего ситуация оказалась в малонаселенных регионах с небольшим количеством медработников. Замглавврача одной из крупнейших государственных клиник Москвы рассказал Forbes, что основной кадровый урон их больница понесла не из-за мобилизации врачей. Глава профсоюза «Лига защиты врачей» Семен Гальперин отметил, что одни врачи приходили в военкомат по повестке или добровольно, а другие «испугались мобилизации и стали уезжать за границу».

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