Пентагон: потери РФ - около 100 тысяч солдат, Украины - примерно такие же

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что, по данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного масштаба, добавил американский генерал.

Он также сообщил, что по его оценкам, были убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Это огромные масштабы человеческих страданий", - сказал Милли.

Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.

Отвечая на вопрос о перспективах дипломатического решения в Украине, глава Объединенного комитета начальников штабов США отметил, что первоначальный отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. "Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом", – сказал генерал Милли.

Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию.

Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 тысяч российских военных.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведёт поименный список потерь российских военнослужащих в Украине на основе подтверждённых сообщений о гибели. На начало ноября в нём есть данные о 8300 погибших.

Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.

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