WSJ: США решили не давать Украине современные ударные беспилотники

Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на информированные источники, что администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Киеву современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C– хотя об этом неоднократно просила сама Украина и поддерживающие ее члены американского конгресса.

По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России.

Американские чиновники были также несколько озабочены тем, что беспилотники могут сбить на поле боя, в результате чего к противнику попадут некоторые современные технологии, такие как установленные на борту камеры. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, сказано в публикации.

Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил Wall Street Journal, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности. Пентагон и Белый дом данные издания не прокомментировали.

Газета сообщает, что в сентябре 17 членов американского Конгресса как из Демократической, так и Республиканской партии направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву Gray Eagle MQ-1C. При этом они заявили, что "оценки рисков и стремление уменьшить негативные последствия, безусловно, очень важны, но их ценой не должны становиться жизни украинцев".

Беспилотные летательныеаппараты Gray Eagle MQ-1Cспособны поддерживать автономный полет в течение суток, они несут вооружение из четырех ракет с лазерным наведением Hellfire, максимальная высота полета составляет 8,8 тыс. метров.

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