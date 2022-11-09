Президент Тайваня заявила о скором вторжении КНР на остров

Президент частично признанной республики Тайвань Цай Инвэнь заявила, что вторжение КНР на Тайвань может случиться в ближайшее время. Об этом она заявила в интервью американскому журналу The Atlantic.

«Существует реальная угроза. Это не шумиха», – сказала политик.

По словам Инвэнь, в случае начала агрессивных действий с китайской стороны Тайваню понадобится поддержка Запада. Она подчеркнула, что республике необходимо готовиться к вторжению.

Цай Инвэнь отметила, что власти КНР постепенно берут под контроль Тайваньский пролив. В будущем это может привести к полной блокаде острова.

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