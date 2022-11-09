Sky News: Россия в обмен на дроны доставила в Иран 140 миллионов евро наличными и захваченное западное оружие

По данным собеседника британского телеканала, ранним утром 20 августа в аэропорт Тегерана прилетал российский самолет, на котором были доставлены 140 миллионов евро наличными, а также груз оружия, состоявший из британской противотанковой ракеты NLAW, американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Власти России переправили в Иран наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на партию беспилотников, заявил Sky News источник в службах безопасности.

Полученное оружие позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии для использования в будущих войнах, считает собеседник Sky News.

В обмен на это Москва получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136

В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 миллионов евро, утверждает источник канала.

Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные аппараты, которые потом применяются в Украине. 5 ноября глава МИД Ирана впервые признал поставки, но заявил, что они произошли еще до вторжения и речь шла о «небольшом» количестве дронов.

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