Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. По данным Politico, к этому его подтолкнули США

Медуза

Источники издания Politico утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией после того, как администрация президента США Джо Байдена мягко подтолкнула его к этому.