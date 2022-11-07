В египетском курортном городе Шарм-эль-Шейхе в понедельник, 7 ноября, открылся саммит ООН по защите климата, в котором участвуют высокие представители более двухсот стран. На протяжении двух недель почти 45 тысяч зарегистрированных участников мероприятия будут обсуждать, как спасти мир от климатической катастрофы.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая саммит, предупредил о мрачных перспективах дальнейшего глобального потепления. "Мы мчимся по шоссе в климатический ад, давя на педаль газа. Мы ведем бой нашей жизни, в котором нам грозит поражение", — сказал он, обращаясь к главам государств и правительств десятков стран.

По словам Гутерриша, климатический кризис угрожает масштабными засухами, наводнениями, стихийными бедствиями и повышением уровня океана, цели об ограничении глобального потепления до максимум 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, зафиксированные на саммите 2015 года в Париже, находятся под угрозой.

Пакт климатической солидарности


Генсек ООН призвал индустриальные и развивающиеся страны заключить "климатический пакт солидарности". При этом он указал на особую ответственность США и Китая. "У человечества есть выбор — сотрудничать или погибнуть", — констатировал Гутерриш. Он выступил в поддержку требований бедных стран к индустриальным о выплате им компенсации за уже понесенный экологический ущерб. Эту тему больше нельзя замалчивать, подчеркнул глава всемирной организации.

"Нам необходим пакт климатической солидарности или пакт о коллективном самоубийстве", — резюмировал Антониу Гутерриш.

Со времен промышленной революции земной климат уже потеплел почти на 1,2 градуса. Даже при выполнении уже согласованных мер потепление достигнет опасного уровня в 2,5-2,8 градуса, предупредили эксперты.

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