Самый большой джекпот в истории. Победитель американской лотереи Powerball может получить почти $2 млрд

Джекпот американской лотереи Powerball вырос до 1,9 млрд долларов после того, как розыгрыш 5 ноября опять не принес победителя. Это самая большая сумма в истории, которую можно выиграть в лотерею. Победитель может определиться в понедельник, а если этого не произойдет, джекпот снова вырастет.

По мере того, как на протяжении трех месяцев никому не удалось угадать заветные номера, призовой выигрыш продолжал расти.

По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота в розыгрыше в понедельник составляют один к 292,2 миллионам.

Предыдущий мировой рекорд по размеру джекпота был установлен в 2016 году, когда 1,59 млрд долларов были разделены между тремя игроками Powerball.

Хотя в субботу не было ни одного билета, в котором были бы угаданы все шесть номеров, в 16 из них верными оказались пять номеров, что принесло каждому из счастливых обладателей приз в миллион долларов.

Билеты Powerball стоят 2 доллара, и у победителя есть возможность выбрать либо единовременный (несколько меньший) платеж, который в настоящее время оценивается в 929 млн долларов, либо получение полной суммы в виде аннуитета (то есть ежегодной выплаты), который перечисляется в течение 29 лет. Почти все победители выбирают вариант платежа наличными.

В лотерее, основанной в 1992 году, принимают участие 45 из 50 штатов США, Административный округ Колумбия, в котором расположена столица Вашингтон, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Джекпот можно выиграть, когда в билете совпадают все шесть основных номеров. Если таких билетов окажется несколько, сумма делится между их владельцами поровну.

В последний раз джекпот был выигран 3 августа, когда победитель выбрал единовременную выплату в размере 206,9 млн долларов.

Самые крупные призовые лотерейные выплаты в мире приходятся как раз на Соединенные Штаты, хотя испанская Рождественская лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad считается крупнейшей в мире лотерейной игрой с самым крупным общим призовым фондом.

В 2012 году первый приз составил 720 млн евро (по обменному курсу того времени — 941,8 млн долларов США).

В истории общеевропейской лотереи Euromillions самый крупный выигрыш пришелся на 19 июля 2022 года и составил более 232 млн долларов США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!