Видео: в Казани мобилизованные взбунтовались из-за плохих условий

Десятки мобилизованных в Казани устроили громкий протест против условий содержания на учебно-тренировочном полигоне. На видеозаписях, опубликованных в Twitter в субботу, 5 ноября, слышно нецензурную брань в адрес одного из офицеров и требования мужчин, установить стиральную машину и предоставить им для пользования розетки.

Казань, тренировочный лагерь мобилизованных. Настоящий бунт в день так называемого "народного единства". pic.twitter.com/aXZ2KIeieb

— Михайлов Денис (@demikhailov) November 5, 2022



По сведениям Telegram-канала SOTA, недовольство призванных для участия в войне России против Украины вызывает также отсутствие еды, воды и отопления, а также ржавые автоматы.

Это уже не первый случай, когда мобилизованные российские резервисты критикуют условия содержания и уровень обеспечения их всем необходимым.

Отсутствие бревен для окопов



В конце октября в Сети было опубликовано видео одного из военных, проходящих службу в Белгородской области. Мужчина, часть лица которого была закрыта балаклавой, рассказал, что из-за "бюрократической канители" руководства Белгородской области служащие его бригады в течение трех дней не могут получить бревна, необходимые для возведения окопов.

"Смысл в том, что мы сейчас положим кучу пацанов из-за того, что мы дурацкие бревна не можем получить", — пожаловался он.

В ответ на это обращение замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина сообщила в соцсети "В контакте", что "Белгородская область относится к малолесным регионам и является приграничной территорией, а потребность в древесине для этих нужд возрастает с каждым днем". Чтобы гарантировать, что древесина не попадает "к врагу", необходимо направлять все запросы на нее централизованно — через Минобороны РФ, добавила она.

После начала массовой мобилизации в России в конце сентября в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения, что призывники вынуждены покупать себе экипировку за свой счет. Кроме того, в ряде регионов РФ, в том числе в Чувашии, мобилизованные и их родственники выражали возмущение отсутствием обещанных властями выплат.

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