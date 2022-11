Самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория в Танзании при попытке совершить посадку в аэропорту города Букоба на северо-западе страны. Об этом сообщает государственный телеканал Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

По данным издания Tanzania Business Insight, 26 человек к данному моменту удалось спасти. На борту находились 43 человека, в том числе 39 пассажиров и 4 члена экипажа, информирует Deutsche Welle.

Пилот по имени Бурухани Рубага имел 20 лет летного стажа. Самолету модели ATR42-500 было 12 лет.

UPDATE 1: Precision Air crash in Tanzania

* 43 people were on board the plane, among them 39 passengers and 4 crew members

* Pilots inside the submerged plane are in communication with rescue workers

Source: Kagera RC Albert Chalamila pic.twitter.com/W8AbWz2f4K

— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022